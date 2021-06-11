42歲新加坡歌后孫燕姿10年前和老公納迪姆結婚，育有一子一女，近來一家四口在當地生活，上月她慶祝結婚10周年，首度曬出女兒和兒子照片，雖用貼圖擋住孩子面容，仍讓粉絲相當興奮。最近孫燕姿在IG動態分享近況，透露收到友人送上性感內衣當禮物，讓孫燕姿哭笑不得說：「很看得起我（的Size）Hor」。

孫燕姿去年6月曾舉行線上演唱會，如今時隔一年，她發文透露去年的此時還樂觀以為：「等到明年，我們就可以面對面一起高亢地唱最熟悉的歌了。但怎麼，一轉眼就已經是明年了？」她坦言這段時間跟大家一樣在家裡躲疫情，「我還是待在家裡看孩子，還是跟大家一樣過著很不一樣的日子。說習慣也沒有。看到機場，大樓的空曠，感覺到的不是平靜，而是一絲絲的忐忑、焦慮、郁怒、和憂傷的沈默。」

孫燕姿上月慶祝結婚10周年。（圖／翻攝自孫燕姿 Sun Yanzi臉書）

話鋒一轉，孫燕姿說希望大家還是要好好過生活，把家裡東西整理整齊，偶爾擦個口紅、遮瑕化妝，或敷個面膜聽愛聽的音樂，「自己唱自己跳。過一個完美的一天。」希望大家都安好，她不僅難得曬出自拍照，也提議網友分享自拍，「來個互看」，引來網友回應依舊期待她的演唱會。

孫燕姿曬內衣禮物自嘲。（圖／翻攝自stefsunyanzi IG）

昨孫燕姿在IG現時動態分享收到好友鄭惠玉送來的性感內衣禮盒，笑說：「突如其來的sweet surprise，阿姐你很看得起我（的Size）Hor」，自嘲真實尺寸沒這麼大，粉絲也回應：「我姐又自黑，別怕，現在流行你（的size）」、「想看你穿上拍個自拍」、「是不是刪了呀哈哈哈」、「所以真正尺寸是？」。

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(中時新聞網)