根據《The Athletic》記者阿米克11日搶先爆料，目前仍以助教身分跟隨籃網爭搶本季總冠軍的丹托尼，對拓荒者總教練職位很感興趣，儘管丹托尼也被列在拓荒者考慮新主帥的名單之中，一切仍要等籃網打完季後賽，丹托尼才有辦法開始談！

生涯當過金塊、太陽、尼克、湖人、火箭等隊總教練的丹托尼，生涯累積拿下672勝527敗、勝率5成60，但在上季火箭止步西區準決賽後，他成為火箭最佳的替罪羔羊，隨即遭到火箭開除，他也馬上找到籃網助教工作，幫助納許領軍。

問題是他怎麼可能滿足繼續擔任當年在太陽時期自己帶過的納許身邊助教位置，趁著當前不少球隊開除總教練，他當然想要找到一個可以擔任主帥的新工作，目前除了拓荒者開除前教頭史托茲，溜馬也把只帶1年的約克倫解雇了。

目前丹托尼瞄準拓荒者總教練的最大競爭者，將是快艇助教畢勒普斯，因為原本的熱門人選湖人助教奇德，已經公開拒絕拓荒者這個職位，密西根大學教練朱萬霍華也婉拒了，不過丹托尼想當拓荒者總教練，仍要看拓荒者一哥利拉德答不答應！

(中時 )