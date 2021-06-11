全台第三級警戒延長至6月28日，為避免擴大傳染，八大行業亦暫停營業，屏東警方日前破獲一間應召站，透過通訊軟體LINE散播賣淫訊息，主打小姐是「20歲少女」，而警方到場一看「本尊」才發現與事實不符合，訊後依妨害風化送辦。

警方指出，該應召站業者透過LINE張貼各式年輕又惹火的女子照片，讓客人任君挑選外，還指稱可以從高雄直送屏東，警方見事證明確，於9日晚間前往該賓館掃黃。

警方在賓館內發現兩名女子，分別為40歲的女司機以及40歲的應召女子，不少員警看到本尊後大嘆「差很大」，另外，也從應召女子身上查獲保險套數只與潤滑液，訊後將依妨害風化罪送辦。

另外，屏東分局建國派出所一名員警於網路巡邏時，發現一名女子在網上張貼性交易資訊，警方遂循線前往該處查緝，果真在該棟大樓的一處工作室查獲一名50歲的許姓女子正在與男客進行「人與人的連結」，經體溫檢測後確認無發燒，也非匡列者後即帶回所內，訊後依違反社會秩序維護法送辦。

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(中時新聞網)