PTT網友發文與回文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

PTT網友留言。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

高端疫苗二期臨床實驗數據昨日（10）下午公布解盲結果，引發各界關注。但就在解盲前4天，PTT論壇突然出現一篇文章，其中「今天偷看數據的結果，居然只有別人的1／3－1／5的效果」，被網友認為是指「中和抗體之幾何平均效價」（GMT titer），而高端解盲結果與該篇文章間的數據巧合，讓網友紛紛湧入朝聖。

PTT論壇6日出現一篇名為《怎麼辦，實驗室數據最佳只有別人的1／3》的文章，文中寫道：「怎麼辦，教授最期待的項目，今天偷看數據的結果，居然只有別人的1／3－1／5 的效果，完了完了，下周一定被電上天了，好想偷偷改數據喔，大家有什麼方法嗎？」

這篇文章當時即獲得大批網友注意，不少人都將其與疫苗解盲做聯想，紛紛回應：「校正回歸」、「請問是預定6/10發佈的結果嗎？」「2期解盲了？」「莫德納、輝瑞95%的1/3？」「直接偷改數據 說沒有會議紀錄 保證過關」、「安啦！教授已經掛保證讓你高分過關了」、「備份好了，高調」

有網友在高端解盲結果公佈後，再次翻出這篇文章，認為其中所指的1／5，應該就是指「中和抗體之幾何平均效價」（GMT titer）；因為跟高端疫苗同樣採用「蛋白質次單位技術」的諾瓦瓦克斯（Novavax）疫苗，其GMT就是1：3300，而高端GMT則是1：662，正好就是諾瓦瓦克斯的1／5。這個巧合令許多網友震驚，激動湧入朝聖並留言：「看來那篇爆料很準」、「好猛喔」、「台灣價值加上去了嗎？」「這些數據根本沒人懂，韭菜們只知道99.8%」、「笑死惹，原來一堆人早就知道了」、「這篇不能沉」。不過，該PTT所指數據究竟與高端有何相關，並無確切證據。

(中時新聞網)