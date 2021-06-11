宅娛樂新選擇！全新網漫平台「KAKAO WEBTOON」正式開放下載。首波將用共鳴度較高的影劇原著為主打，包括《如蝶翩翩》、《勝利號》、《驅魔麵館》、《梨泰院Class》等知名作品，在台灣皆可透過正版官方平台立即閱讀，並陸續推廣更多類型的優質作品。

文策院最新調查報告指出，台灣民眾線上閱讀漫畫的比例已高達 53.5%，此外，透過數位管道選購文化內容相關產品，已然成為新的消費趨勢。為豐富台灣的內容產業，Kakao Entertainment 旗下網漫平台「KAKAO WEBTOON」正式開放下載，以提供用戶沉浸式閱讀體驗為宗旨，力求人性化且流暢的使用設計，讓用戶在平面的閱讀空間能有更立體的感受。首波將上架超過 50 部韓國熱門 webtoon，知名作品包括戲劇甫完結、網友都說「哭爆」的《如蝶翩翩》；假想地球未來樣貌的《勝利號》；利用「姐姐家麵店」隱身民間的驅魔人故事《驅魔麵館》；帶起近半年栗子頭旋風的《梨泰院Class》等，台灣用戶皆可立即一睹為快。

「KAKAO WEBTOON」正式開放下載，首波作品包含《梨泰院Class》、《如蝶翩翩》等知名作品。（Kakao Entertainment提供／黃慧雯台北傳真）

Kakao Entertainment 全球執行長 Jinsoo Lee (李縝洙)表示：「KAKAO WEBTOON 將為全球 webtoon 市場樹立新的標竿，這是我們長期努力的成果。過去幾年，Kakao Entertainment 投入 1.5 兆韓元(約台幣四千億)，匯集超過 8,500 個原創 IP，將 KAKAO WEBTOON 打造成最大的原創 IP 收藏庫，未來將陸續上線英文、西班牙文、法文和德文版本，成為全球性的娛樂內容平台，讓優質作品跨越語言的隔閡被世界看見。」Kakao Entertainment 也宣布，未來三年，將陸續改編 65 部原創 IP為影視作品。

Kakao Entertainment Taiwan 執行長吳明修進一步表示：「台灣平台甫上線，我們會用試營運的彈性，積極根據用戶的建議調整細節，並持續更新系統。」首波希望先用台灣用戶共鳴度較高的影劇原著為主打，並將陸續推廣更多類型的優質作品，包括少年向、宮廷類、轉生、浪漫愛情等類型，用戶皆可在平台上滿足各自喜好。Kakao Entertainment 旗下網漫平台，2020 年在韓國交易額達 5,300 億韓元(約台幣 140億)，每年擁有近 13,000 部新作，期望在豐富的資源與經驗根基下，在台灣成為人手必備的全方位娛樂平台。KAKAO WEBTOON 今年也將在大中華區、東南亞、美國、印度和歐洲陸續上線。

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