衛福部長陳時中在立院答詢時證實，去年AZ公司有找台灣代工生產疫苗，但因兩個原因破局。一是我方希望幫忙1億劑，但對方要求3億劑，所以有困難；另一則是「有人不太喜歡這樣子」。國民黨文傳會副主委直指陳時中拒絕AZ代工的說法，頗有貓膩，令人懷疑是為了護航國產疫苗。

黃子哲指出，事實上，今年3月陳時中就曾提及，台灣確實和國際疫苗廠談過授權製造，但因無法消化3億劑產量，並未談成。同樣是今年3月，陳時中就曾提及年底「某國產疫苗廠」，可供1.2億劑疫苗，甚至外銷。如果國內某一家疫苗廠就可以生產1.2億劑，國內主要生產疫苗的廠商至少有高端、台康、聯亞、國光等，全部加起來的產量理應超過3億劑，為何陳時中要自我設限1億劑？

他說，若回顧去年8月陳時中在疫情記者會的談話，或許可找到解答。陳時中當時特別提及，「授權製造」因產量太大，甚至會吃掉台灣生產量能，因此未來將朝預購或國產疫苗方向進行。換言之，陳時中不願幫AZ代工3億劑疫苗，甚至最後導致破局，主因恐非產量的困難，而是怕代工會排擠到國產疫苗的產量，陳時中從頭到尾都堅持想把生產量能留給國產疫苗。

因此，那「有人不太喜歡這樣子」的「有人」，難道指國產疫苗廠商或是力挺廠商背後的集團或勢力？為何陳時中那麼在意有人的「不喜歡」？就算有人不喜歡，憑什麼陳時中要因此放棄代工AZ？陳時中必須要說清楚講明白。

黃子哲說，政府鼓勵國內廠商研發疫苗雖正確，但把雞蛋幾乎都放在國產疫苗這個籃子，但國產疫苗能否取得緊急使用授權或國際認證仍未定之數，國外採購到貨量也嚴重不足，當初拒絕幫AZ代工疫苗，如今看來是極為不智與不當。事實上，AZ、輝瑞、諾瓦瓦克斯、莫德納都已授權在南韓生產或即將委託代工，讓南韓取得疫苗大有斬獲。

他指出，國人都希望國產疫苗順利成功，但若採購BNT疫苗胎死腹中、或代工生產AZ疫苗破局，都是被拿來當犧牲品護航國產疫苗，甚至導致現在國人沒疫苗可施打，民進黨政府這個錯誤的決策就與殺人一樣可怕。

(中時 )