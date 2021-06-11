台積電(2330)5月合併營收為同期新高，月增0.9%，較去年同期增加19.8%。台積電預期第二季營收平穩，預計台積公司6月營收將逾1400億元新高；台積電ADR漲0.95%，台積電今開高3元為602元，股價在所有均線之上並創下5月以來新高，也拉抬台股續攻17200點。

台積電9日董事會核准配發2021年第1季每股現金股利2.75元，高於近七季的2.5元。2021年度全年的現金股利也可望提升至11元。外資10日轉為買超台積電11006張，並帶動台積電周四收上599元，今日續攻603元，創逾一個月以來新高。

台積電周四公布5月合併營收約為1,123.6億元，只較上月增加0.9%，較去年同期則增加19.8%。台積電預期第二季營收平穩；4月加上5月合併營收約為2236.75億元，若要達成台幣營收目標的3663.6~3748.8億元，台積公司6月營收至少需衝上1426.85億元新高。

台積公司預期，第二季營收平穩。第二季營收仍有機會再創新高，估美元營收季增約為1%。台積電2021年1至5月營收約為5,860.85億元，較去年同期增加17.1%，創下同期新高。

台積公司預期，第二季來自高效能運算相關應用的需求將持續成長，抵銷智慧型手機的季節性影響。預估營收在129~132億美元之間，比第一季的129.2億美元大約持平至季增2.17%，平均增幅約為1%。也就是有機會再創單季營收新高。

若以新台幣28.4元兌1美元匯率假設，台積公司第二季營收在3663.6~3748.8億台幣，季增1.09~3.44%。以此展望來看，台積公司6月營收將大幅成長至1400億元之上新高。

(時報資訊)