在備受全球玩家關注的年度電玩盛會「美國電子娛樂展」（E3）於12日正式開幕前，微軟宣布正在開發一款可以與電視機連結的串流裝置，讓用戶享有類似網飛（Netflix）式的雲端遊戲服務。

微軟壓寶訂閱模式將成為電子遊戲的未來，用戶每個月都將支付一定金額獲取大量遊戲。因此微軟此前推出Xbox Game Pass提供這樣的服務，讓玩家取用微軟自家和第三方工作室開發的遊戲庫。

去年微軟並發表Xbox Cloud Gaming提供遊戲串流服務。該功能有點像是「遊戲版網飛」（Netflix for games），玩家可以取用存放於遠端伺服器並透過網路串流傳輸的遊戲。

其他公司也推出類似的遊戲串流服務，包括谷歌的Stadia，以及亞馬遜的Luna。

不過，現在微軟的目標，是將其雲端遊戲產品推向其他平台。今年4月，微軟開始透過iPhone、iPad和個人電腦（PC）上的網路瀏覽器，向部分用戶推送Xbox Cloud Gaming服務。

周四微軟宣布這項服務也將擴展到電視機。微軟計畫的其中一個方法是與製造商合作，將其雲端遊戲直接嵌入智慧電視。

除此之外，微軟宣布正在開發串流的硬體設備，用戶可以將這個裝置插入電視或電腦顯示器，然後從雲端串流遊戲。

該公司未詳細說明這個串流設備可能的外觀，但不免讓人聯想起亞馬遜的Fire TV和谷歌的Chromecast顯示轉換器（dongle），這兩項產品目前都支援雲端遊戲。

此外，微軟宣布將與澳洲Telstra等行動電信業者合作，提供新的Xbox訂閱服務。該公司亦將在今年晚些時候，將雲端遊戲服務拓展到4個新市場，包括澳洲、巴西、墨西哥和日本，並計畫在未來幾周向所有月費為15美元的Xbox Game Pass Ultimate訂閱用戶推出瀏覽器版本的軟體。

微軟並計畫在去年11月推出的Xbox Series X新遊戲機中加入雲端遊戲功能，以迎戰索尼的PlayStation 5。

微軟與索尼在遊戲市場的競爭激烈，但微軟採取與其日本對手截然不同的戰略。索尼以獨家遊戲巨作而聞名，但這些遊戲只能在PlayStation主機上使用，而微軟則聚焦於將其Xbox服務嵌入多種平台，包括行動裝置和個人電腦。

(時報資訊)