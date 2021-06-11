中國駐捷克大使館網站11日消息，捷克國會參議院10日通過涉北京冬奧會決議。中國駐捷克大使館發言人回應，捷克國會參議院基於謊言和虛假資訊炮製有關決議，妄圖就北京冬奧會進行政治操弄，中方對此表示強烈譴責和堅決反對。

捷克議會參議院10日通過決議，稱中國存在侵犯人權等問題，要求捷克政府和捷克政要不出席北京2022年冬奧會。

中方對此評論，捷克國會參議院基於謊言和虛假資訊炮製有關決議，妄圖就北京冬奧會進行政治操弄，中方對此表示強烈譴責和堅決反對。

使館發言人稱，這一惡劣行徑粗暴干涉中國內政，嚴重違背國際法和國際關係基本準則，無益於中捷關係健康穩定發展，無益於各國冬奧運動愛好者正常競技，無益於弘揚團結、友誼、和平的奧林匹克精神。

發言人強調，所謂中國存在「種族滅絕」的說法是徹頭徹尾的世紀謊言。中國新疆和西藏社會持續穩定，人民安居樂業，民族團結和睦，各族人民基本權利得到有力保障，這是不可否認的事實。

發言人說，中方有信心有能力把北京冬奧會辦成一屆簡約、安全、精彩的奧運盛會，期待同包括捷克在內的世界各國共用奧運榮光，增進團結友誼。相信捷克運動員將在北京冬奧會上追求卓越、再創佳績。

(中時 )