隨大修機組逐漸歸隊，供電能力提升，台電預估11日最高用電3,570.0萬瓩，尖峰使用率90%，但最大供電能力有3,934.9萬瓩，讓供電燈號持續亮出平穩的綠燈。另外台電也預估近期備轉容量率在10.07％至11.15％之間，一路綠燈至下周。

值得注意的是，台電台中電廠10日發生運煤輸送帶火警，造成運煤船無法直接讓煤炭送抵煤倉，引發外界擔心供電又要不穩定。台電指出，出事的運煤轉運塔主要負責將卸煤碼頭燃煤運送至廠內煤場存放，目前電廠燃煤尚有15天安全存量，且各機組均正常運轉，供電不受影響。

至於煤炭轉運，卸煤方式短期內採取陸運替代，不會影響電廠用煤供應。台電說，這條運煤輸送帶是連接港口至煤倉的重要關鍵，現在遭大火損毀，相關重建時間還在評估，過程須先清除就有無法使用設備、重新整理、新機具進場、重新測試等步驟，台電正在彙整相關資訊提報經濟部，後續才會有結果。

(工商 )