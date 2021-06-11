美國疾病管制暨預防中心（U.S. Centers for Disease Control and Prevention，CDC）10日發布聲明，表示愈來愈多人在接受新型冠狀病毒疫苗接種後，出現心肌炎的副作用，發生頻率已超過正常範圍。好發族群多為接受第2劑信使核醣核酸(mRNA)疫苗的年輕男性。儘管症狀都很輕微，但少數案例迄今仍住院中

CDC免疫安全辦公室副主任島袋(Tom Shimabukuro)博士在向美國食品暨藥物管理局(Food and Drug Administration, FDA)簡報時表示，目前已有226例30歲以下的年輕人，接種疫苗後出現心肌炎或心包炎症狀。正常來說，該年齡層的人接種疫苗，出現這兩種症狀的案例應少於100例；然而，仍須進一步調查以釐清疫苗是否為導致心臟問題的元凶。

島袋進一步表示，根據CDC的安全監控系統計畫，在出現心肌炎的案例中，過半數為青少年與20初頭的人。不過，這一年齡層施打疫苗的人數相當少，故仍不能斷言心肌炎為疫苗副作用。

據美國國家廣播公司新聞網（NBC News）11日報導，截至5月底，絕大多數出現前兩項症狀的患者，就醫後就自行返家。目前仍有15人住院，其中3人仍在加護病房，而這3人有2人還有其他健康問題。CDC根據220例康復患者的資訊，發現超過80%的人能自行康復。

不過，塔芙茨大學兒童醫院小兒科傳染病主任麥錫納(Cody Meissner)確認為，從前述數據很難否認疫苗造成心肌炎的事實。

報導則表示，心肌炎可能症狀包括發燒、疲勞、呼吸急促與特殊性胸痛。這類患者在身體前傾時，胸部會更痛；而當身體後靠時，疼痛就會減輕。一般而言，醫師會開立抗發炎的藥物；在部分特殊情況中，則會在靜脈注射免疫球蛋白。

一般而言，罹患心肌炎的兒童會持續進行6個月的追蹤診療，以確保沒有其他重大疾病。在大多數的病例中，症狀相當輕微、會自行消失。

基於安全考量，CDC持續關注疫苗接種的副作用。島袋解釋，雖然年輕人出現心肌炎的案例數增加，但仍未發現重大負作用。不過，他也坦承高於正常水平的發病率，讓CDC有必要進一步調查。目前將於6月18日舉行諮詢委員會議，進一步研究相關證據並評估接種疫苗風險。在確定真的會帶來副作用之前，還是建議12歲以上民眾接種疫苗。

(中時新聞網)