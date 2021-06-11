歐洲足球超級聯賽之前鬧出許多風波，其中還未退出聯盟的皇家馬德里、尤文圖斯、巴塞隆納遭到歐洲足總威脅，後者揚言要將他們禁賽兩年，此舉掀起重大輿論，而之後三隊也因此反抗將歐洲足總告上法庭，如今終於有了結果，瑞士聯邦法院告知歐洲足總不得懲罰三隊，如今歐洲足總也對外發表聲明，表示將暫停對三強的紀律調查程序，但會爭取盡快重啟懲罰。

🚨 BREAKING | UEFA has decided to stop all possible sanctions against Real Madrid, Juventus and FC Barcelona until further notice. pic.twitter.com/1I0dAlI4Da — Blancos Central (@BlancosCentral) June 9, 2021

歐洲足總發出官方公告：「我們在今天决定暫停對巴薩、尤文和皇馬因違反歐洲足總法律框架違規組建超級聯賽一事的紀律處分程序。在瑞士法院於6月2日告知歐洲足總後，我們做出了中止處分的決定，儘管這三支球隊都試圖保護自己免受潛在紀律處罰，我們也理解為何要暫停紀律處分程序，但仍有信心並將繼續在所有相關司法領域捍衛自己的立場。」

「體育紀律程序的合法性，及向體育仲裁法院上訴的權利，一直對體育運動统一司法至關重要。歐洲人權法院、歐盟法院和瑞士聯邦法院裁定紀律的合理性，是與這項運動特定性質相關的合法利益。因此我們將按照自身章程和條例，同時也將按照歐盟法律、歐洲人權公約和瑞士法律，對所謂超級聯賽相關球隊的行為展開獨立調查。」

「對所謂超級聯賽相關俱樂部的行為展開獨立調查，我們將嚴格按照自身和歐盟法律採取一切必要措施，以便盡快恢復紀律處分程序。」從以上言論可看出歐洲足總暫時是放下對巴薩、尤文和皇馬的處分，但因為心中仍有不滿，所以還在找尋機會啟動第二次的懲罰時機，不過就目前而言巴薩、尤文和皇馬也暫時逃過一劫，這下他們就可以繼續參與本季的歐冠球季以及其他歐洲賽事。

(中時新聞網)