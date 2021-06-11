1.華邦電(2344)：基本面亮眼，昨三大法人聯手買超14905張，今早股價開高走高逾5.5%。

2.廣穎(4973)：5月合併營收年增35.49%，今早股價漲逾3%，向季線挺進。

3.世界(5347)：5月營收衝次高，投信持續擴大買超、外資賣超縮手，今早股價續漲約1.7%。

4.世紀鋼(9958)：5月營收首破10億元，Q2營運向上，三大法人近兩日連續買超，盤初股價漲逾2.5%。

5.劍麟(2228)：外資近期連續買超、5月營收年增70.38%，今早挾量大漲逾4.5%，飛過月線。

6.宇隆(2233)：在電動車及氫燃料電池車的業務開拓獲得重大突破，本土法人連日買超相挺，今早股價漲逾3.5%。

7.華紙(1905)：5月營收年增35.22%，股價回調整理3日後，今早放量企圖再攻堅30關。

8.台積電(2330)5月營收同期高、6月續拚新高，今早股價重返600關之上。

9.鴻海(2317)：外資轉賣為買，周四買超逾1900張，底部墊高反彈逾3%，站穩5日線上。

10.云辰(2390)：高端新冠疫苗解盲成功，身為集團股，漲停同賀。

11.凱美(2375)：5月合併營收創下單月歷史新高，股價漲勢落後，早盤補漲拉高半根漲停板。

12.騰輝電子-KY(6672)：車用需求強，下半年更旺，高檔整理結束，登上漲停板。

13.信紘科(6667)：5月合併營收創單月新高，業績行情拉高股價上漲逾5.5%。

14.宏璟(2527)：賣廠辦每股挹注2.24元，口袋飽飽，早盤勁揚逾7%。

15.長榮(2603)：第3季拚賺一股本，目標價喊破200元，多頭續航，上漲4%。

16.美食-KY(2723)：5月營收連續4個月雙位數成長，走高3%重回180元。

17.智原(3035)：三大法人昨回補，早盤獲多頭追捧、攻上漲停。

18.M31(6643)：迎傳統旺季，H2看俏，早盤近逼漲停。

19.統一實(9907)：業務有撐，早盤彈漲逾5%、收復短均。

20.富邦金(2881)：5月稅後盈餘、前5月稅後盈餘及累計EPS創高，早盤小漲。

21.晶心科(6533)：5月營收雙升，早盤登頂。

22.高端疫苗(6547)：新冠疫苗二期解盲成功，最快7月施打，激勵開盤跳空鎖漲停，委買張數高掛1.5萬張排隊。

23.基亞(3176)：高端新冠二期解盲成功，大股東跟進漲停同慶，股價衝上近1年高。

24.台康生技(6589)：為生產高端新冠疫苗原液廠，開盤衝上天價195元後陷入多空激戰，盤中漲幅約6%。

25.群創(3481)：5月營收寫4年半新高，早盤跌深反彈2%，守穩20元。

26.彩晶(6116)：5月營收年增逾1倍，早盤帶量勁揚4%，月線有撐。

27.耀登(3138)：5月營收為1.32億元，年增46.44%，推升晨盤急拉漲停，重返200元。

28.慧智(6615)：鎖定高端檢測市場，5月營收創新高，今股價強鎖漲停，衝上50元。

(時報資訊)