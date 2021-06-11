記憶儲存品牌廣穎(4973)受惠NAND Flash市況明顯增溫，5月營收4.1億元，相較上月增長43.5%、年增35.5%，為近5個月以來新高，也是近5年來同期最佳。

廣穎電通5月營收表現亮眼，主要受惠居家工作（WFH）、遠距教學及宅經濟需求持續。不僅帶動個人電腦與電競設備的更換與升級，使SSD及DRAM需求暢旺；電商購物市場持續擴大，也使廣穎於全球電商市場市占率不斷提升。廣穎5月營收達今年來新高，前5個月合併營收共16.95億元，較2020年同期成長6.9%。

看好電競領域需求持續攀升，廣穎續推XPOWER系列新品，分別推出DDR4 Zenith RGB與Zenith兩款Gaming UDIMM記憶體模組，以及PCIe Gen 3x4最新高速介面-XPOWER XD80 M.2 2280固態硬碟，持續擴充電競產品線。

廣穎近年也跨足「工控」領域，無論在全系列工規大容量記憶體、NAND Flash產品，還是雲端管理平台建置，均已完備，準備迎接已然到來的5G、AI、物聯網時代商機。

廣穎表示，將持續積極耕耘「工控」、「B2B通路」、及「電子商務平台」三大領域，並進行「市場調整」與「產品結構多元化」策略，讓各產品線多元均衡發展。

(時報資訊)