劍麟（2228）自結5月合併營收2.8億元、年增70.38％，公司解釋，受惠於汽車事業部保持良好的銷售表現，加上公司業績自去年疫情衝擊下逐步恢復，挹注5月營收成長。劍麟累計前五月合併營收15.69億元，年增20.32％。

劍麟表示，4、5月向為清明、五一長假，工作天數較少，加上新台幣升值因素干擾，而影響單月營收的成長表現，但受惠於大陸、美國等主要新車市場保持良好銷售態勢，主要客戶對於旗下安全相關零組件產品的需求維持在高檔水位，維持各生產基地穩定的產能稼動率。

(工商 )