移民署協助移工至勞動力發展署下載LINE移點通一起謥同抗疫。（新北市服務站提供）

移民署向洽公民眾宣導LINE移點通以多國語言推播相關防疫措施。（新北市服務站提供）

移民署向洽公民眾宣導1955臉書以多國語言推播相關防疫措施。（新北市服務站提供）

全國新冠肺炎疫情嚴峻，三級警戒再延長至6月28日，移民署北區事務大隊新北市服務站為讓移工落實防疫措施，利用多國語言公布「移工工作、生活及外出管理注意事項」，以利雇主、私立就業服務機構及移工有所依循，同時於站內、官網、臉書、人力仲介公司、新住民相關團體及社群軟體廣為宣導三級警戒延長等相關訊息。

中央流行疫情指揮中心呼籲移工「非必要不要外出」，新北市服務站秉持防疫不漏接，主動向站內、官網、臉書、人力仲介公司、新住民相關團體及社群軟體，宣導勞動部以多國語言於「[email protected]移點通」及1955臉書推播相關防疫措施，並請協助移工到勞動力發展署網站下載使用，一起共同抗疫。

新北市服務站主任林振智表示，現在是防疫的關鍵時刻，惟有民眾與政府相互配合，才可控制疫情。所以也請人力仲介業者及外籍學生，善加利用外籍移工及學生線上申辦系統辦理相關居留業務，以網路替代馬路減少不必要的外出，避免人員流動群聚感染。

移民署為配合減少人員流動防疫政策部分，已啟動居留效期即將到期的外來人口，自動延期居留期限30日，不限次數，直到疫情警戒標準降至二級當日起30日內，再至管轄地服務站補辦延期居留手續。

另外來人口的停留效期即將到期及原來經許可延長離台期限的外來人口，可暫時不用辦理延長停留及離台期限手續，直到疫情警戒標準降至二級的次日起10日內，再至當地服務站補辦延長停留及離台期限手續。

此外，外來人口不符合申請延長停留及離台期限規定，在疫情警戒標準降至二級的隔日起10日內，不必到各服務站辦理離境手續，直接至機場辦理相關手續即可離境，該段期間不算逾期停留。

(中時 )