不只台北有特權疫苗可以施打，台中市大型醫院也能打VIP疫苗？有網友在PTT網站爆料指出，台中市公立醫學中心開放VIP打疫苗，引發網友議論，被指控的台中榮總昨雖發聲明澄清絕無此事，但台中地檢署仍分案偵查，檢察官今天並赴醫院了解疫苗施打流程。

台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠指出，檢方該有的偵查作為、檢察官都會去處理，其中包括中央流行疫情指揮中心規定的疫苗接種順序與實際情況是否符合等，也會了解案情相關證據並調閱所需資料。至於是否只調查一家醫院？要看證據掌握到哪裡，如果證據指涉有其他家也會去調查。

該名爆料者自稱是在醫院打工，在PTT上表示，午休時間做了個夢，夢中場景是台中公立醫學中心的VIP服務中心，裡面聚集許多各行各業的董事長，且每個人都按著手臂、就像剛打過針一樣，隱約中還聽到「這裡可以打公費的」。下方則有網友回應、直指是台中榮總。

對於此項指控，台中榮總昨發聲明指出，醫院依照防疫指揮中心與地方主管機關的規定施打疫苗，對象包括全體醫護人員、參與高風險場域的工作人員與志工、外包勞務者，從6月1日至今施打1000多名基層醫療人員，全院注射率達9成以上，絕無為VIP人員施打疫苗的情況。

(中時 )