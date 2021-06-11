高端疫苗昨解盲，是否可以為國人施打引起爭論，台大醫院前副院長王明鉅今在臉書分享中研院研究技師詹家琮的文章表示，國產疫苗有2大問題，除了只看受試者血液的抗體中和效力是不夠的，再來就是疫苗二期試驗對象，不是現在流行的英國變種病毒，讓他質疑「拿一年多前的結果，作為對抗英國變種的疫苗取得緊急授權的依據，真的好嗎？」

前台大醫院副院長王明鉅今（11日）在臉書發文表示，高端疫苗臨床試驗二期結果昨解盲，他分享中研院研究技師詹家琮的臉書貼文表示，簡單來說，魔鬼真的都藏在細節裡，目前國產疫苗有兩大問題，而這些問題必須釐清才能為國人施打。

王明鉅指出，只看打疫苗後受試者血液中「抗體中和效力」是不夠的，因為人體的免疫反應很複雜，抗體中和病毒上的一種蛋白質，只是各種複雜免疫反應其中之一，身體為對抗病毒，還會有許多免疫反應。也因為這些免疫反應在每個人身上可能都不一樣，所以才會有人感染了無症狀，但有人感染後卻很快轉重症、甚至死亡。

王明鉅解釋，打疫苗以後，身體除了抗體以外的免疫反應，還會產生哪些免疫反應來對抗病毒，這些是在二期試驗中看不到的，必須藉由受試者身體的反映才能觀察到，要看得應該是「人體的整體表現，不只是簡單的中和性抗體的效價。」

王明鉅也說，目前的試驗結果是施打疫苗的3000、4000位受試者身上抽血所得到的抗體，在二期試驗中來對抗的病毒，並不是目前在台灣社區內流行的英國變種病毒，更不是傳染率與死亡率更高的印度變種病毒，而是一年多前出現的病毒株。

王明鉅認為，就算暫時不管「抗體中和效力試驗」是否可以代替人體的整體免疫的評估，但至少抗體所對抗的病毒、抗體要來對抗的敵人，應是目前流行的病毒，應是當下要消滅的敵人，而不是一年多前出現，但現在根本不是台灣社區流行的病毒吧？

王明鉅透露，看完中研院專業技術人員的臉書，他對國產疫苗的看法變得更保守。因為他這才知道，原來這個二期試驗，用來證明抗體可以有效殺敵的敵人，竟然是一年多前的病毒株，而不是現在流行的英國變種。

王明鉅表示，他可以理解二期試驗開始為受試者施打疫苗時，台灣幾乎沒有疫情（至少表面上的確沒有），所以拿原本的病毒株作為假想敵很合理，但明明台灣社區現在流行的全是英國株病毒，如果拿一年多前的結果，就要施打到人體、對抗台灣社區裡的英國變種病毒，這樣OK嗎?

王明鉅質疑，拿一年多前的結果，作為對抗英國變種的疫苗取得緊急授權的依據，真的好嗎？而且在連主管機關都承認國產疫苗可能較難應付變種病毒的狀況下，這樣真的OK嗎？

(中時新聞網)