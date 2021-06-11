台灣新冠疫苗荒，出現民眾赴美打疫苗現象，也有報導稱近期有不少民眾希望能赴大陸接種疫苗，大陸國台辦今天稱，「願意盡最大努力提供幫助」，對搭乘民航客運航班來大陸的台胞，在嚴格執行入境防疫規定、自願和知情同意前提下，可在大陸接種疫苗。

國台辦今天以發言人馬曉光名義發出書面答記者問，問題為「據台媒報導，因台灣疫苗嚴重短缺，近期有不少台胞希望能赴大陸接種疫苗，請問大陸方面對此持何態度？」

馬曉光先重申，新冠肺炎疫情發生以來，大陸在疫情防控、疫苗接種等方面，對在大陸台胞一視同仁，同等對待，台灣5月初疫情爆發後，陸方從一開始就表示願意盡最大努力幫助台灣同胞，讓廣大台灣同胞盡快有疫苗可用。

他說，截至6月8日，大陸已接種新冠疫苗超過8億劑次，而世界衛生組織已將中國國藥和中國科興兩種疫苗納入全球緊急使用清單等，此外，大陸疫苗在90多個國家和地區獲批上市或緊急使用，向全球供應超3.5億劑，充分顯示大陸疫苗具有良好安全性和保護力。

馬曉光說，台灣疫情持續蔓延，盡快接種疫苗，是台灣同胞盡早擺脫疫情肆虐之苦有效的途徑，「我們十分理解台灣同胞為維護自身生命健康安全迫切希望盡早接種大陸疫苗的心情，願意盡最大努力提供幫助」。

馬曉光指出，對搭乘民航客運航班來大陸的台胞，只要符合接種條件，可在嚴格執行入境防疫規定（包括登機前和抵達後)、自願和知情同意前提下，按有關政策在大陸接種疫苗。

他提出數據，稱據不完全統計，截至5月31日，在大陸接種疫苗的台胞已達6.2萬人。

(旺報 )