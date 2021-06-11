23歲古姓男子，疫情期間竟在嘉義市承租民宅設置詐騙機房，屋內群聚9人以假交友方式，專門詐騙在美國的華人。刑事局偵查第二大隊前往查緝，將古嫌等9人逮捕到案，初估至少有4名被害人，財損約200多萬台幣，古嫌等人不僅遭到羈押，還將被依違反群聚令開罰。

刑事局日前接獲情資後，與嘉義市警察局、台中清水分局、烏日分局、高雄三民第一分局成立專案小組，報請嘉義地檢署指揮偵辦，經連日跟監、蒐證，鎖定詐欺機房位於嘉義市蘭井街一處大樓，8日前往攻堅搜索。

警方調查，該詐騙機房在3月成立，嫌犯先在微信、探探等通訊軟體創立假帳號，以「楊文慶」、「王文傑」、「張經國」等化名，對美國地區華人設下愛情陷阱，待取得對方信任後，以投資缺錢為由，誘騙被害人提供資金投資，再由二線機房人員佯裝「正道集團」經理幹部「孫建國」，提供香港帳戶給被害人進行匯款，詐騙得逞後，由旗下不知名車手集團成員將贓款領出。全案詢後，依詐欺、組織等罪嫌移送法辦，嘉義地院裁定7人羈押禁見、1人發監服刑，1人限制住居。另因疫情期間，全國三級警戒，禁止室內5人以上群聚，詐欺機房成員高達9人，警方也依傳染病防治法規定函請衛生局裁罰。

(中時 )