壹電視大樓先前傳出有攝影在廁所猝逝，之後確診罹患新冠肺炎，這兩天該公司進行全面篩檢，第一時間傳出全體員工都屬陰性，10日晚間反轉，2名員工接受PCR確診陽性，消息一出引來公司員工私下批評為何不第一時間公布。今(11日)壹電視發聲明，表示內部接獲消息後就要求同仁做好防護措施，「至於對外公布一事，屬防疫單位職責，在我們未獲正式通告前，無法對外發言。」

疫情期間媒體業不停歇，7日傳出一名攝影記者被發現在公司大樓內過世，經PCR檢測確診為陽性，9日台北市機動快篩隊協助該公司進行全體快篩，第一天篩檢166人中有11人傳出結果陽性，進一步進行PCR檢測後，結果改為陰性，隔天再篩檢200人，則全數過關都為陰性。

原本外界以為壹電視染疫風波可望平息，昨晚卻傳出令人沮喪的消息，另有兩名員工接受PCR檢測後結果為陽性，而他們的工作分別是攝影與SNG工程師，曾和這兩名工作人員接觸過的11名相關人員也被匡列為隔離觀察對象，衛生局仍在做疫調。

據知，該2名陰轉陽的工作人員第一時間快篩以為沒事後就繼續工作，未料後續大翻盤，讓其他人也相當吃驚，並質疑公布速度太慢，今壹電視則發聲明，指出：「本公司接獲訊息，立刻啟動內部管控機制要求同仁立刻通知相關同仁做好防護措施，至於對外公布一事，屬防疫單位職責，在我們未獲正式通告前，無法對外發言。」

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)