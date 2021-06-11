中國大陸最大LED車燈模組廠麗清（3346）自結，5月合併營收4.14億元，年增26.58％，公司解釋主要受惠於主要客戶維持良好的備貨力道，帶動5月營收改寫同期新高紀錄；累計前五月合併營收23.78億元，年增75.57％。

麗清表示，雖全球車用晶片短缺致使整個汽車產業鏈營運成長放緩，但受惠於中國大陸疫情趨穩，當地政府大力推動刺激購車的優惠政策下，讓對岸新車銷售狀況已明顯觸底反彈，帶動麗清客戶保持良好的拉貨力道，尤其大眾朗逸、本田思域等車款於大陸市場展現良好銷售成績，創造麗清LED車尾燈模組的出貨暢旺，貢獻麗清上海廠、東莞廠兩個生產基地的平均產能利用率保持近85％的高水準，是挹注5月營收年增26.58％的主因。

展望第二季，麗清維持審慎樂觀看法。麗清表示，第二季向為汽車產業傳統出貨小淡季，且目前全球車用晶片短缺之問題尚未緩解，但受惠於LED車燈市場滲透率提升的趨勢明確，加上LED車燈模組進入門檻高，而麗清旗下LED車燈模組不僅能夠滿足不同品牌車廠客戶的高度客製化需求，並取得品牌車廠認證，目前主要客戶也已涵蓋全球知名LED車燈一階供應商，包括華域視覺科技、小糸車燈、三立車燈、海拉車燈等，可見產品的多樣化、穩定度、高品質皆受到客戶高度青睞與肯定，麗清將有望隨著主要客戶需求持續放大，對未來營運創造長期穩健的正面挹注。此外，麗清也致力於導入自動化設備、產線製程優化、產品結構調整等重要策略，以期在生產效率提升、人力成本降低下，挹注整體毛利率及獲利表現持續精進。

(工商 )