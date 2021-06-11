桃園捷運綠線正施工中，將在2026年完工通車，沿線生活圈成為桃園最受矚目的房市熱區，根據台慶不動產觀察與台鐵桃園火車站交會共構的捷運「桃園站」周邊800公尺內、屋齡2年以上的中古屋，發現近3年交易件數有大幅度成長，從171件倍增至238件，成長39.2%、高達近4成。

台慶不動產桃園藝文加盟店店東李元勇分析，捷運綠線「桃園站」為桃園早期發展的市中心核心區，屬最熱鬧精華地段，串聯台鐵桃園火車站、未來捷運棕線，可迅速連結雙北市與全台生活圈，附近有遠東百貨、統領百貨、新光三越3家百貨公司，商業機能發達，傳統採買有永和、新民、東門、南門市場可選擇，加上從國小到國中學區完整，包括桃園、東門、南門國小與桃園、青溪國中等，剛性需求帶動地緣性買盤，成為不少雙北客移居桃園購屋的首選區域之一。

「桃園站」周邊屬早期發展的市中心，串聯台鐵桃園火車站、未來捷運棕線，附近有多間百貨公司，商業機能發達。(圖/台慶不動產桃園藝文加盟店提供)

喜歡新穎環境的購屋族，則可選擇鄰近的小檜溪重劃區，附近公園綠地多，商圈發展成熟，開車5~10分鐘可至桃園站，近年吸引全台各大開發商大舉獵地，不過目前都仍在預售階段，需要時間等待區域成型，現在每坪房價已站3字頭，知名建商如國泰建設開價則來到4字頭行情。

由於「桃園站」發展起源早，開發皆已飽和，李元勇指出，因此「桃園站」生活圈主力產品為開車5~10分鐘的生活圈，如成功路、中正路、民生路等，5年內大樓每坪26~30萬元；25~30年大樓每坪20~23萬元；舊公寓產品選擇較少，今年房價也來到2字頭；至於老透天則以地坪30坪、建坪50坪，總價2000萬元以上的1~3樓規劃為主。

以總價帶來看，「桃園站」周邊主力產品為屋齡5年內2+1房帶車位的電梯大樓，室內每坪約35~37坪、成交總價約1300~1500萬元，以換屋族占最多數；而對於預算有限的首購族，則多選擇屋齡15~30年、正3房大樓房型，室內每坪約25~27坪、總價有機會控制在1000萬元以下。

「桃園站」是不少雙北客移居桃園購屋的首選區域之一。(圖/台慶不動產桃園藝文加盟店提供)

李元勇推薦民生路「佳陞吉市」，屋齡僅約5年，每坪30萬左右，步行可達「桃園站」，周邊生活機能完整，總價1100萬元買2+1~3房；想找尋更親民房價可選擇近新生路、民權路的「世中心」，屋齡6~7年，每坪25~28萬元，為火災後拆除重建推案，是車站周邊屋齡10年內最便宜的社區，3房有機會在1000萬元以內買到，是「桃園站」周邊單價、總價最親民的新社區。

李元勇進一步分析「桃園站」周邊買盤，首購族、換屋族約占8成，收租置產客則有2成，觀察月租金價格，套房約8000元，2房則有1萬2000~1萬3000元行情，投資報酬率約2%，也很吸引置產客前來卡位當包租公、包租婆。

【專家意見】

台慶不動產桃園藝文加盟店店東李元勇

台慶不動產桃園藝文加盟店店東李元勇。(圖/台慶不動產提供)

「桃園站」是桃園最熱鬧精華生活圈，除了既有的桃園火車站，還有棕線交通利多，全線完工通車後將讓桃園交通機能更加便利，未來若隨著通車時間愈來愈接近，有機會帶動中古屋每坪房價朝3字頭挺進，看中交通便利性的購屋族，不妨現在多看看、提前做好佈局。

預算不足的民眾，可往近虎頭山的春日路生活圈覓屋，或者也可考慮桃一街至桃四街、鎮一街至鎮四街的中古公寓，屋齡30年以上，是桃園站周邊最老舊的社區之一，總價600~700萬元可買3房，房價相當親民。

(中時新聞網)