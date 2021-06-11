【旅奇傳媒/記者-王政】隨著疫情的捲土重來，為了進行防疫圍堵，從中央到縣市政府都鼓勵民眾減少出門，然而民生必需品的購買仍有需求。因此台中市流行疫情指揮中心日前線上記者會上介紹「全台普利共好商城」，推出霧峰區農會「蔬菜箱」等在地農、漁、畜優質產品，並祭出市民免運費優惠，藉此吸引民眾網購民生物資，減少外出染疫風險。而在市長盧秀燕力薦下，每日限量500份的小家庭蔬菜箱與其他農產品訂單大增，第一天在短短2小時瞬間湧入20幾萬筆流量，造成系統超載暫時關閉網站，顯示出需求強大。

擔任起這次打造防疫蔬菜箱重任的中彰區域觀光聯盟副總召集人暨霧峰區農會總幹事黃景建表示，了解到全台學校停課之下，有近8,000噸的蔬果需另覓銷路，因此特別洽詢農委會，希望能協助政府與在地農民解決問題，因此從5月底開始，國內最大蔬菜產區雲林縣、彰化縣陸續進貨，在霧峰農會酒莊的空間理貨，並在「普利共好」網路商城推出「蔬菜箱」，短短一星期的時間成了最熱賣商品。

▲「蔬菜箱」裝有許多小農精心耕作的新鮮蔬果。 圖：霧峰區農會╱提供

堅持普利共好 霧峰擔綱起平台角色

黃景建指出，「普利共好」網路商城源自於3年多前與板橋區農會前總幹事王雪慧籌組的台灣農漁業聯盟結合，目前商城裡有40多店家、總項目超過400件，貨源則是來自全台各地農漁會與小農各佔50%。值得一提的是，商城不向店家收上架費，如100元的商品，店家以讓利方式回饋一部分給消費者累積「農幣」（紅利），一部分做為商城系維設費用，堅持普利共好的理念。

此外，商城還有一個嚴選統倉，如同百貨公司的概念，與霧峰農會酒莊的柑仔店結合，藉此能協助一些商品較少的農會，或是沒有能力管理網路店家，可以將其產品放進統倉裡，達到線下與線上的雙重結合。

而放眼未來，商城還將推出類似「上下游市集」的「農漁life」網站，放置專欄作家寫的文章並結合旅遊網，透過生動活潑的字眼來呈現各地農村特色、人文、景觀，提供遊客體驗旅遊行程，進而創造在地消費需求。

而隨著「普利共好」網路商城從去年啟動改版、今年初全新上線，搭上這波本土疫情爆發後網購宅配大爆發，瞬間熱賣，消費者下單後很關心何時可以拿到貨，每天客服電話接到手軟。

用行動支持小農 一同在家安心防疫。

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）

▲「蔬菜箱」推出廣獲好評。 圖：霧峰區農會╱提供

(中時新聞網)