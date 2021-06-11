高市三民公園常有老人聚集小賭怡情，讓警方抓不勝抓！國內疫情三級警戒，4天前，有民眾直擊公園內有4、5名民眾未戴口罩群聚玩牌，報警2次，但警方均未處理，分局獲悉後展開調查，認為處理警方有通報地點錯誤、調度欠當及處理欠積極等3項缺失，將所長等5人處以申誡處分。

根據了解，高雄市1名陳姓男子4天前開車經過三民區三民公園時，發現公園內有約4、5人群聚公園玩拍撲克牌，於是停車觀察，發現在場3名男子中有人拉下口罩玩牌，還有人抽起香菸，另有在旁觀看的民眾有人未戴口罩，擔心疫情發生破口，於是通報警方前來處理。

陳男在現場約等了20分鐘，卻未見警方前來，於是又打了第2通電話，指自己剛才已有報案，公園內有人沒戴口罩賭博，他已經在現場拍照等候半小時，都沒看到警察，警方重複他所說的地址後，即掛上電話，後來陳男又等了約10分鐘，仍未見警方到場，於是失望離開，轉向媒體投訴。

轄區三民一分局副分局長王永吉今天上午表示，對於民眾2次報案，員警雖因處理車禍以及有到場查處及回報，但有通報地點錯誤、警力調度欠當及處理欠積極等疏失，已針對同仁通報錯誤及未和檢舉人進一步做電話確認予以懲處。

被懲處的5名員警包括值班李姓警員，因通報地點錯誤申誡一次，值班幹部盧姓巡佐申誡二次，當時前往現場處理未發現檢舉人所說狀況，卻未向檢舉人再確認的張姓副所長申誡二次，同行楊姓女警申誡一次；另蕭姓所長則因內部督導不周，遭連坐申誡一次。

警方說，三民公園從5月中旬迄今，已告發未戴口罩20件，取締賭博近1年有6件22人；對於公園仍有民眾群聚賭博一事，將進行內部檢討，並加強三民公園巡邏，以防止疫情破口。

(中時 )