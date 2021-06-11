美國財政部公布，受惠於稅收激增，美國5月財政赤字大幅縮小，但本財年截至5月為止，累計財政赤字仍創下歷史新高。

美國財政部公布，5月財政赤字為1320億美元，較去年同期的赤字3990億美元大幅縮減到僅剩三分之一。

該主管機關表示，去年的報稅截止日期延後至7月15日，以及今年的報稅截止日期提前至5月17日，是5月政府收入大增而財政赤字銳減的主要原因。此外，今年以來就業人數增加，亦為政府收入帶來助益。

報告指出，美國5月總稅收年增167%，為4640億美元。由於拜登政府仍在發放各種聯邦紓困津貼，美國5月總支出年增4%，為5960億美元。

5月薪資預扣稅額年增20%，為2040億美元。5月公司稅額為180億美元，是去年同期（20億美元）的9倍之高。

本財政年度以來（自2020年10月至2021年5月）美國累計財政赤字為2.064兆美元，較前一年同期的1.88兆美元，創下歷史新高。其中，稅收年增29%，為2.607兆美元；開支增加20%，為4.671兆美元。

(時報資訊)