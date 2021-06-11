11日最新消息，韓國央行表示，一旦經濟步上穩健復甦正軌，便會井然有序地開始將現行寬鬆貨幣政策正常化。

光是在6月份，韓國央行就已有兩次示眾，自己貨幣政策將走向正常化。

就在韓國央行歡度71年之際，行長指出，一旦韓國經濟一直保持穩健成長，就不得不開始按部就班地，將現行寬鬆貨幣政策正常化。

不過，韓國央行也補充，未來實施貨幣政策正常化時間點，取決於景氣復甦度，新冠疫情發展，以及金融市場是否失衡。因此，會密切關注全球通膨與主要經濟體的貨幣政策變化，必要時一定會祭出穩定市場措施。

同時，家庭債務一直增加，是韓國央行正面臨另項重大挑戰，因為負債會影響經濟成長力道。目前，韓國不僅在房地產與股票投入金額增加，對虛擬貨幣的投資也有增無減。

根據韓央行統計，韓國家庭舉債金額與名目經濟成長GDP比率，2020年底時就已快度達到103.8%。而2020年第3季時為101.1%，2018年底僅有91.8%。

韓國銀行將在2021下半年開始測試央行數位貨幣（CBDC），並開始研究氣候變遷影響與提出相關應對策略。

在5月會議中，韓國央行把利率維持不變在0.5%歷史低水平，但將2021年經濟成長率，從原先預測的3%一口氣上調至4%。

根據市場經濟專家普遍預估，韓國央行在2022年至少應該會升息一次。

(時報資訊)