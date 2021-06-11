有鑑於長期通膨疑慮降低，美股四大指數全數收紅，標普S&P更創下新高，日韓股市同步走揚，台股也在台積電(2330)給力、航運股續揚帆，以及高端解盲大成功下，指數開高41.23點、報在17200.45點，隨後一度上揚逾百點，最高達17278點，惟適逢端午前夕，加上技術面上則進入套牢區，盤中壓力逐漸增大、漲幅收斂，震盪機率加深。

電子股今明顯回神，成交比重回升到55%，早盤相對強勢，台積電月合併營收月增加0.9%、年增加19.8%，預期第二季營收平穩，今開小漲震盪，漲幅逾0.5%，股價最高達603元，站穩600元大關，聯電(2303)強勢走揚，漲幅逾1.5%，鴻海(2317)盤中急拉大漲逾3%，股王矽力-KY(6415)開高走低，早盤後紅翻黑，下挫逾1%，大立光(3008)則持穩上揚約0.5%，IC設計股聯發科(2454)5月營收衝高，但因6月營收須達逾400億元才可達陣財測，惟先前已公布受到合作夥伴京元電(2449)影響，6月營收會有短暫衝擊，今開高走低，一度下挫1%，面板股友達(2409)、群創(3481)開高後漲幅收斂，盤中均回到盤上小漲震盪，彩晶(6116)相對有撐，上漲逾2%。

IC設計族群今漲幅以矽智財、IP相關個股最為強勁，智原(3035)、晶心科(6533)、M31(6643)等全數估攻上漲停，高速傳輸概念祥碩(5269)大漲7.5%。記憶體族群華邦電(2344)開高走高、漲幅逾5.5%，旺宏(2337)早盤由黑翻紅拉高上揚逾2.5%，南亞科(2408)則持穩盤上小漲。

航運股今成交比重約25%，航運股貨櫃三雄長榮(2603)、陽明(2609)及萬海(2615)5月營收同步創下新高，萬海大漲逾5.5%，長榮、陽明漲幅也分別逾4%、3%，新興(2605)、慧洋-KY(2637)、台驊(2636)盤中漲幅也在3.5%~4.5%，中航(2612)、中櫃(2613)、志信(2611)等也均上揚逾2%。

高端疫苗(6547)新冠疫苗二期臨床試驗解盲成功，今日和大股東基亞(3176)一起跳空強鎖漲停板，開盤十分鐘左右，買單高掛1.2萬張、3000餘張排隊想要買進，惟今日疫苗供應鏈震幅大，多空交戰激烈，台康生技(6589)開高後一度翻黑，早盤震幅高達9.75%，台耀(4746)開高後壓力出現，股價由紅翻黑，一度跌破百元大漲。

兆豐國際投顧表示，近期台股因國內科技廠員工群聚染疫，壓抑電子族群表現，加上原物料股亦轉弱整理，指數逢5月上旬反彈高點壓力拉回，技術型態呈現連四黑，但周四在電子股反彈下，再度收復5日、10日均線以及萬七整數關卡，後續宜持續觀察國內科技廠員工染疫進展以及6月16日FOMC會議，目前16750點以下有月季線、5月25日多方缺口層層支撐，又有投信作帳，短線經整理後可望再走強。

(時報資訊)