桃園市首座自主興建的捷運綠線，全線設有21座車站，行經八德區、桃園區、蘆竹區、大園區，預計主線G01站至G32站等17座車站將在2026年完工，根據台慶不動產蒐集捷運綠線發展中的房市潛力站點，替購屋族搶先盤點周邊行情，發現南崁生活圈的「南竹站」房價3年來成長3.7%，每年交易件數穩定，而「坑口站」、「橫山站」分別與機場捷運A11站、A16站交會，建設利多也備受矚目，雖然區域發展仍需時間等待，也是首購族未來可參考的生活圈。

永慶不動產桃園南崁台茂加盟店店東蕭嘉生表示，「南竹站」位南竹路、中正北路，屬蘆竹區的南崁生活圈，10分鐘可上國道1號南崁交流道，而中正北路交流道也已部分通車，往返桃園市區、國際機場、雙北市更便捷，車程5~10分鐘到台茂購物中心、好市多、特力屋等商場，生活機能完整，加上房價相對大台北地區親民許多，向來是雙北民眾移居首選之一。

南崁生活圈機能優，吸引跨區購屋族。(圖/永慶不動產桃園南崁台茂加盟店提供)

蕭嘉生分析，此區域中古屋交易市場以大樓為主，產品選擇多元，適合不同需求的購屋族。屋齡5年內大樓每坪35萬元以上，屋齡5~10年每坪30~35萬元，屋齡20年每坪25萬元，想找尋房價較親民社區，有早期興建、屋齡25~26年的「大聯邦公寓」社區，每坪15~18萬元。

「南竹站」生活圈2房含車位主力總價帶約900~1100萬元，3房含車位則以總價約1100~1400萬元最受小家庭青睞。至於預算充裕的換屋族，則多選擇總價1500~2500萬元的4房含車位產品。知名社區有鄰近光明國小的「合雄御璽」，屋齡7年、規劃2~4房，每坪30~33萬元；以及指名度相當高的新成屋「宜誠一極」，但向來少有釋出，每坪32~36萬元。

新成屋「宜誠一極」是在地指標社區，但向來少有釋出，房市供不應求。(圖/永慶不動產桃園南崁台茂加盟店提供)

蕭嘉生指出，許多在周邊工作的單身上班族會選擇總價500萬元內的套房，知名套房社區有「大來賞」、「曼哈頓」，屋齡15~18年，每坪約31萬元，總價500萬元左右可以買到17坪套房，由於南崁生活圈至機場快速便捷，很吸引空姐、航空業上班族承租，因此有1萬2000元月租金行情；另外還有新成屋「京懋River One」，總價600~800萬元，月租金行情1萬5000~1萬6000元，也享有不錯的投資報酬率。

至於「坑口站」、「橫山站」，因周邊土地尚未開發，住宅居住人口不集中，交易件數較少，目前買賣都是以農地為主，每坪地價約10~12萬元。蕭嘉生表示，「坑口站」、「橫山站」分別與機場捷運A11站、A16站交會，其中「坑口站」旁鄰近菓林重劃區，區域新成屋房價每坪23~24萬元，套房總價380~420萬元、2房700~900萬元、3房900~1200萬元，是想買捷運宅新房的民眾不錯選擇，且菓林重劃區也還有2期規劃，未來當航空城、捷運綠線通車發展至一定程度，區域房市居住需求與發展可望順應而生。

【專家意見】

永慶不動產桃園南崁台茂加盟店店東蕭嘉生

永慶不動產桃園南崁台茂加盟店店東蕭嘉生。(圖/永慶不動產提供)

南崁生活圈商業機能非常發達，生活機能完整，鄰近台茂、COSTCO、特力屋等商場，是許多桃園民眾購屋指名熱區，其中「南竹站」距離南崁生活圈不遠，是在地生活機能的購屋族好選擇。至於「坑口站」、「橫山站」，目前區域發展尚未成型，仍需5~10年以上的發展等待，但周邊房市價格仍相當親民，適合預算不足、又看好未來建設利多的小資族進場卡位。

(中時新聞網)