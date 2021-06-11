聯博（BERNSTEIN）開出半導體晶圓代工大廠降評首槍，將晶圓二哥聯電合理股價下修至40元。對此財信傳媒董事長謝金河表示，這家外資機構估聯電2022年的獲利會比2021年少78%，但如何估算未交代清楚，有意圖影響股價之嫌，質疑聯電遭暗算，而近期高盛和Aletheia分別給予聯電76.3元75元的目標價，聯電基本面沒有什麼變化，外資機構看法卻南轅北轍，他提醒聯博的極度悲觀報告也許可參考，但仍得靠自己努力做功課。

謝金河在臉書以「外資暗算聯電，背後的算盤？」為題發文，友人問他外資把聯電的目標價砍到40元，問他什麼看法？外資機構聯博（BERNSTEIN）稱聯電的利多已反應在市場預期中，呼籲客戶不要等到曲終人散時才要離場，將聯電的投資評等降為「劣於大盤」，並且將聯電目標價下修至40元。

謝金河指出，很多人都被這個40元的價位嚇到，這家外資機構還估聯電2022年的獲利會比2021年少78%。這個報告非常聳動，也很情緒化，而且，非常主觀，尤其對2022年獲利衰退78%，怎麼算的？也沒有很清楚的交代，似乎有意圖影響股價之嫌。

謝金河說，他上了PTT網站，大家正熱烈討論這篇報告的內容，很多人都覺得外資想進貨，故意發布利空報告，把股價打下來。「其實蹲了20多年的聯電，去年才展現價值，市值一度衝上第七名。過去聯電毛利率約在11%左右，去年第四季拉升至23.9%，今年首季達26.53%，今年有機會朝30%的目標邁進。而聯電首季EPS 0.85元，今年坐三望四機會不小。明年晶圓產能仍吃緊，我不知道衰退78%的數字是怎麼出來的？」

他提到，這兩個月，高盛出具的報告給台積電880元，聯電76.3元的目標價，另一外資機構Aletheia說聯電最甜美的時光還沒有到來，給予聯電75元的目標價。聯電基本面沒有什麼變化，外資機構看法卻南轅北轍。

一個多月前，聯電的8家客戶共同集資千億元給聯電擴充產能，並且綁六年，前兩年允許聯電漲價，看起來供應端仍吃緊。而下游廠商仍被缺晶片所苦。

謝金河表示，最近Garmin主管告訴他，去年一顆電源管理IC報價0.6美元，年初漲到16美元，最近廠商報價一顆45美元，這也是矽力KY搖身變成股王的背景，顯見晶片缺貨問題仍難解。

他提醒，BERNSTEIN的極度悲觀報告，也許大家可以參考，但基本面的探索，仍得靠自己努力做功課！

(中時新聞網)