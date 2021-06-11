外送員應客人要求「放外面不要放地上」，將飲料放在門把上。 （圖／取自臉書外送員的奇聞怪事）

自5月爆發本土新冠肺炎疫情以來，許多民眾為了避免染疫，都會到外送平台訂餐，但有人怕取餐時與外送員直接接觸，都會註明放在戶外或社區警衛室，然而有一名網友指出，有客人要求外送員把餐點「放在門外、不要放在地上」，因為沒有社區警衛可以代收，客人又沒準備置物架，於是外送員便急中生智，將客人點的一杯飲料，放在門把上，網友看到照片後笑翻：「開門就慘了！」

有網友在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文表示，有客人要求外送員將飲料放在門外，但不可放地上，可是又不在門口擺放置物架或另外購買提袋，外送員不知如何是好，情急之下只好將飲料放在門把上，原PO看到這一幕心想，這要客人怎麽拿？於是拍下照片PO上網。

貼文引起網友熱議，網友直呼「考驗手速」、「這是在相互為難，人生真的好難」、「開門就慘了」、「開不開門都是兩難」；也有網友建議，「至少拿個紙箱或什麼讓外送員放吧」、「我們都會把椅子放在門口外面」。

不只是客人，外送員也深怕送餐時染疫，日前就有網友在「爆料公社」PO文表示，走出家門領餐時，兩大袋餐點、8個餐盒，全被外送員丟包在馬路邊，且餐盒東倒西歪，只好回家吃泡麵馬路邊。原PO氣炸說，他叫了2年外送，從沒遇過這種事，沒想到這次卻讓他遇到「誰可以跟我說這要怎麼吃飯？」，後來與該名外送員鬧上警局調解，決定要走法律程序解決。

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(中時新聞網)