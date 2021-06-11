內政部指出，由於全國三級警戒延續到六月底，因此民眾申辦相關戶籍登記的證明文件，例如：單身證明、稅單或稅籍證明等，在第三級警戒期間內屆期者，只要在警戒解除後30日內申辦，戶政事務所均可認定為有效文件，以兼顧防疫及民眾權益。

內政部說明，依戶籍法規定，戶籍登記申請人應於申請時提出證明文件，部分證明文件訂有效期，例如：辦理跨國結婚登記須6個月內單身證明；辦理遷徙登記，須最近1期房屋完稅稅單或稅籍證明、或最近3個月內第1類建物謄本、或最近6個月內買賣契約書、或繳納水、電或瓦斯費收據等文件擇一佐證。

內政部指出，由於民眾於第三級警戒不便外出，為確保民眾申辦權益，已通函各地方政府，針對申辦戶籍登記的證明文件，於警戒期內屆期者，仍得認定為有效文件，且至警戒解除後30日內，均可據以辦理戶籍登記。

除呼籲民眾多用線上申辦戶籍登記外，日前也已通函各地方政府，對於申辦的法定最後期日在第三級警戒期間者，逾期申辦不予處罰。希望民眾在這段期間減少出門，等解除第三級警戒後，再到戶所辦理即可，一同齊心抗疫。

(工商 )