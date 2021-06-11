新華社報導，6月11日，大陸國家航天局舉行天問一號探測器著陸火星首批科學影像圖揭幕儀式，公佈了由祝融號火星車拍攝的著陸點全景、火星地形地貌、「中國印跡」和「著巡合影」等影像圖。首批科學影像圖的發佈，標誌中國首次火星探測任務取得圓滿成功。

著陸點全景圖，是火星車尚未駛離著陸平台時，由火星車桅桿上的導航地形相機，進行360°環拍，經過校正和鑲嵌拼接而成。圖像顯示，著陸點附近地勢平坦，遠處可見火星地平線，石塊豐度和尺寸與預期一致，表明著陸點自主選擇和懸停避障實施效果良好。

火星地形地貌圖，是火星車駛達火星表面後，由導航地形相機拍攝的第一幅地形地貌影像圖。圖像顯示，近處表面較平坦，分布有大小不同的石塊，邊緣平滑、顏色較淺、呈半掩埋狀，較遠處有一環形坑，環形坑邊緣分布有顏色較深、稜角分明的石塊，更遠處是幾處沙丘。

「中國印跡」圖，是火星車行駛到著陸平台東偏南60°方向約6公尺處，拍攝的著陸平台影像圖。

「著巡合影」圖，是火星車行駛至著陸平台南向約10公尺處，釋放安裝在車底部的分離相機，之後火星車退至著陸平台附近，分離相機拍攝的火星車與著陸平台的合影。圖像通過無線信號傳送到火星車，再由火星車通過環繞器中繼傳回地面。

截至6月11日，天問一號環繞器在中繼軌道運行狀態良好，祝融號火星車在火星表面已工作28個火星日。

(旺報 )