【旅奇傳媒/記者-張偉浩】塔吉特Touched千層蛋糕，名字就是取自於英文的「感動」，無論是開心慶祝生日、喜事，或是難過的時候，想來療癒心靈，都少不了用甜點來滿足。這樣撫慰人心的品牌，是來自2008年初，一位50多歲的企業家與一位中年面臨轉業的中盤商以及一位近30歲迷惘的烘焙師，三個人共同的努力之下應運而生，年銷近十萬個千層蛋糕，成為台灣甜點界的一匹黑馬。

豐喜食品創立於1990年，公司發展初期以製作凝膠類產品為主力項目，為了開拓市場常赴日本參展，了解商品發展趨勢，隨著時代的改變，凝膠是相對微型的市場，如何持續拓展公司規模，讓豐喜食品董事長廖憲平陷入苦思。他表示一次偶然的機會在日本的咖啡廳品嚐到美味的千層蛋糕，讓他茅塞頓開，凝膠業與烘焙業本是一家，加上找尋到可以標準化的機器設備，讓生產流程可以控制品管、產能，不受限於師傅的手藝，可以精準穩定的生產千層蛋糕靈魂—「岩燒蛋皮」，製作出來的蛋糕，搭配急速冷凍的技術，除了穩定供應海內外銷售之外，更成為台灣千層蛋糕的先驅品牌！

▲可以精準穩定的生產千層蛋糕靈魂—「岩燒蛋皮」。 圖：塔吉特千層蛋糕╱提供

微笑曲線理論 發展塔吉特品牌與服務

宏碁電腦董事長施振榮在《再造宏碁：開創、成長與挑戰》一書中所提出的企業競爭戰略。微笑曲線分成左、中、右三段，左段為技術、專利，中段為組裝、製造，右段為品牌、服務，而曲線代表的是附加價值。廖憲平表示，過往都是以製造為主，如果企業要再向前一步，就是要邁向品牌化與技術專利，因此，透過以前的經銷商吳天能，認識了烘焙師周正捷，三人胼手胝足，各司其職，最終將塔吉特千層蛋糕推向顛峰。

創造人與人之間的溫度 從電商到門市、觀光工廠

早期以電商銷售為主的塔吉特，幸運獲得日本樂天來台時推廣50大品牌，雖然在網路上獲得廣大的消費者支持，但是廖憲平總認為虛實要整合，只有電商沒有人與人之間服務的溫度，無法建立客戶認同，容易隨著時代的潮流而擱淺。因此從拓展實體店面，到百貨公司設櫃，不斷拉抬品牌知名度。又獲得多家電視節目採訪，提升實體店面人流。

並在經濟部三業四化（製造業服務化、服務業科技化及國際化、傳統產業特色化）的輔導之下，塔吉特也在創立10年後成立「塔吉特千層蛋糕大使館」，鐵灰色建築搭配亮黃色櫥窗，沒有太多華麗的裝飾，就像塔吉特千層蛋糕有著平凡外表，卻有無限幸福的滋味。其中的靈魂角色就是兔子公爵，就像是童話故事書《愛麗絲夢遊仙境》的兔子一樣帶領旅客展開一段奇妙的觀光工廠大冒險，認識千層蛋糕的發源地—法國，進而了解世界各地的千層餅、娘惹糕、千層酥不同變化，還能體驗DIY製作，創造難忘的回憶。

創造台灣特色千層與在地農家合作

成功打造專屬台灣品牌的塔吉特，也不忘本回饋家鄉，著手創造在地特色，與台灣農家合作，凸顯台灣千層跟世界有著不同的獨特元素，像是早期跟著季節推出的草莓、芒果等新鮮水果之外，2019年也與三峽農會合作百年茶—碧螺春千層蛋糕，以及聞名世界的珍珠奶茶，更是在美國聲名大噪。廖憲平指出，未來也將持續設計更多元口味，讓消費者吃著滿滿的千層幸福。

▲層次分明且帶著冰淇淋的口感，入口綿密滑順！層層的繁複手工。造就另類絕妙的口感，台灣最紅千層蛋糕塔吉特您一定要嚐嚐。 圖：塔吉特千層蛋糕╱提供

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(中時新聞網)