美國自治邦波多黎各一處變電所今天發生火警，造成數以千計用戶停電。電力公司稍早通報遭遇網路攻擊，但目前不清楚之後發生的這起火災是否與此有關。

法新社報導，魯瑪能源（Luma Energy）表示，波多黎各首府聖胡安（San Juan）的Monacillo變電所一處變壓器起火。這家電力公司兩小時前才通報遭遇分散式阻斷服務攻擊（DDoS attack）。

魯瑪能源表示，這起網攻導致用戶無法登入帳戶。

魯瑪能源是波多黎各最近成立的電力公司，本月1日才剛開始營運，以改善波多黎各電力傳輸系統。

公司在臉書上寫道：「火災造成全島大停電。」

社群媒體上相關照片和影片顯示，變電所上方冒出濃濃黑煙。

波多黎各總督皮爾路易斯（Pedro Pierluisi）在推特上說：「波多黎各可提供所有資源以因應Monacillos變電所火災造成的緊急事件。消防人員早已抵達現場。」

官方未透露是否在調查這起火災和魯瑪能源遭遇網攻事件的關聯。

在美國國會代表波多黎各的龔薩雷茲（Jennifer Gonzalez）在推特上說，這波停電影響約50萬人，她承諾要求有關當局調查此事。

(中央社)