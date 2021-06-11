一名羅姓女子發生車禍導致左腳斷了，負債5萬元還不出，慘被錢莊威脅當起車手，四處假扮檢警詐騙，9日羅女詐完一位老翁60萬元後不願繼續，遂斷開與錢莊的聯繫，孰料錢莊竟找人告訴老翁實情，使得羅女被依詐欺罪嫌移送，還需面臨60萬元的賠償。

據《自由時報》報導，24歲羅女為嘉義人，家境貧寒學識不高，2020年不幸出了一場車禍導致左腳斷了，不僅失去原本賴以維生的工作，也被迫欠下地下錢莊5萬元。

羅女負債後前往南部討生活，錢莊一路追殺到她的藏生處討債，見其打扮中性，沒辦法從事陪酒或賣淫的工作，要求她當起車手，羅女因此被迫入歧途，當錢莊其他成員假扮警察詐騙被害人後，她就扮演檢察官錢去收錢。

羅女見負債已清償的差不多，向上提議不願繼續當車手，但錢莊不願意放人，以其家人的性命安全作威脅，而在本月9日間，羅女再次假扮檢察官，向被害人老翁領走詐來的60萬元現金，依規定棄置在一處供錢莊取走，同時也萌生不願騙下去的念頭，將工作用手機丟棄，與錢莊斷開聯繫。

孰料，錢莊見羅女逃逸，竟又假扮成檢察官向老翁揭露真相，指稱去向她取錢的羅女是詐騙集團，並非檢察官，同時也將羅女的姓名與個人資料告訴老翁，要老翁報警逮人。案經警方積極偵查，於台南尋得隱匿的羅女，全案訊後將依詐欺罪送辦。

(中時新聞網)