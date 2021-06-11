倒數3天即將迎來端午節（14日），風水命理專家湯鎮瑋老師在臉書粉絲團公開端午節招財布局法，教大家把握一年之中正能量最旺的一天，宅在家就有機會開運，老師也暖心叮嚀，「絕對不鼓勵群聚，只要防疫做得好，就是最好的開運法！」

▍1.五寶草沐浴除穢

湯鎮瑋指出，農曆5月5日端午節不僅是華人3大節氣之一，更是一年之中陽氣最旺的絕佳開運時機，可準備芙蓉、艾草、抹草、香茅、薄荷（琥珀皂），選擇新鮮的植物尤佳，如果沒有的話，精油也可以，善用極陽的能量沐浴開運，去除不好的磁場。

▍2.煮財水催財氣

在端午節上午11點至下午1點之間取水即是珍貴的「午時水」，午時水又稱陽水，不論沐浴或泡茶飲用都可以除去壞運及病氣，也可以放在生財工具旁，例如：書桌、電腦、辦公室、保險櫃等地方。另外，要準備168元的硬幣，象徵招財，可帶來滾滾財氣。

▍3.五色豆生旺財庫

「豆」象徵生生不息，因此可以拿玻璃罐或塑膠瓶來製作五色豆來聚財，先放裝了鈔票的紅包，接著從下往上依序放入綠豆、紅豆、黃豆、白豆、黑豆，一層一層平均鋪滿後即可完成。

▍4.製作安忍水

先準備陶瓷容器、鹽、6枚銅板以及水，先在容器中放入一半的鹽，接著放上清洗乾淨的硬幣，鋪成一個圓，最後倒入七八分滿的水，讓水蓋過銅板即可。可放在小孩或是長輩睡覺的地方周邊，幫助安定身心。

(中時新聞網)