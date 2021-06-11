福壽山農場生產的茶葉長期有「茶界的夢幻逸品」雅稱，由於量少質優還沒上市就被預購一空。（福壽山農場提供／陳淑娥台中傳真）

福壽山農場春茶第三批預計在20 日8時10分開放網路預訂。（福壽山農場提供／陳淑娥台中傳真）

福壽山農場生產的茶葉長期有「茶界的夢幻逸品」雅稱，由於量少質優還沒上市就被預購一空，今年春茶改採網路預售模式，第二批於10日8時10分釋出，不到5分鐘就秒殺一空。福壽山農場表示，目前春茶仍在採收與製作中，未來會陸續釋出，第三批預計在20 日8時10分開放網路預訂，想買的朋友手腳要快，搶訂小秘訣就是用「搶車票」方式就對了。

福壽山農場表示，為讓更多人可以買到春茶及因應疫情休園關係，調整成網路預訂模式，每次至多訂購10斤，首批初試春茶500斤於1日12時預售，29分鐘就預訂結束，共有127位幸運消費者搶到。

第二批則提供1000斤預訂，10日上午8時10網路開訂，瞬間最高流量就有1770人上網搶訂，還有數筆海外訂單，這次僅有5分鐘就被搶訂一空，共有187位幸運兒，兩次平均每筆訂購量約4~5斤，但有超過20筆訂單一下手就是10斤。

福壽山農場副場長王仁助表示，過去每逢春茶開始預訂，電話線一開通就被打爆，同仁接到手軟，解釋到燒聲，但茶葉產量及人力有限，無法同時滿足所有客戶需求，而網購已是現在非常普遍交易模式，許多電話訂購的老客戶可能還不習慣，今年採逐步釋出方式，就是讓大家能夠慢慢適應現代化交易模式。

福壽山農場指出，有極少數朋友因還不熟悉此操作模式，致交易失敗沒有訂到，但大家別緊張，目前春茶仍在採收與製作中，未來會陸續釋出，第三批預計在 20 日 8時10分開放網路預訂。

福壽山農場也分享搶訂小秘訣，就是用搶車票概念，把可以填寫的資料預先填好，準備好手刀倒數計時，一開放立即下訂就對了，遲疑猶豫就可能被搶走，只要動作快，小幸運的人就是您。