我國疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心5月中旬也宣布全台各級學校實施「停課不停學」，但身心障礙聯盟發現，線上學習常常忽略身障生的特殊需求，如學習平台沒有無障礙化、心智障礙生在家學習坐不住，呼籲教育部應研擬身障學生線上學習之對應方案。

障盟表示，如視障生依狀況不同，需將文字或資料放大後再閱讀，或是透過盲用電腦摸讀點字、聽讀語音的方式學習。改為線上學習後，如果學習平台不符合無障礙網頁設計規範，操作介面無法放大，也不能使用語音播報，視障學生就無法操作學習。另外教師上課若未注意在用播放影片、圖片或抄寫白板時進行同步說明，視障學生也無法跟上；而線上課程未有同步字幕或手語翻譯，聽障生在解析度不佳、或縮小視窗中，難以看清楚老師唇形，就無法跟上課程。

障盟說，在心智或其他學習障礙家庭，由於專注力不足、持續度不佳，線上課程時極容易分心；家長除要從旁協助操作系統外，還要隨時維持學生專心上課與維持生活作息。如果跟不上上課速度，要限時繳回作業也有難度，而原先特殊教師的個別指導服務，並不一定能進行線上協助。

因疫情需在家遠距上課，未來可能成為國民生活日常，障盟呼籲，教育部應該為身障學生線上研擬特殊需求學習方案，針對老師、學生、家長與學生助理員協助同學需求等制定，對特教學校及大專校院之授課特性，應再進一步研擬個別學習計劃，以協助身心障礙學生完成修業需求。

(中時 )