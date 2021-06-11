上證指數高開後偏軟。上證指數11日開市報3,614點，漲3點，漲幅為0.09％。深成指開市報14,918點，漲24點，漲幅為0.17％。

香港信報報導，滬深300指數開市報5,275點，漲4點，漲幅為0.08％；創業板指數開市報3,305點，漲20點，漲幅為0.61％。

各類股個別發展，煤炭股漲逾1％；鋼鐵、電力、有色金屬、石油股靠穩；房地產、金融、水泥、化工股偏軟。

恒指半日漲112點 信義光能漲4.5％
恒指漲103點止連跌 騰訊收跌0.7％
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