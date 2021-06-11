A股高開 煤炭股漲逾1％ 10:522021/06/11 工商 楊晴安 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 上證指數高開後偏軟。上證指數11日開市報3,614點，漲3點，漲幅為0.09％。深成指開市報14,918點，漲24點，漲幅為0.17％。 香港信報報導，滬深300指數開市報5,275點，漲4點，漲幅為0.08％；創業板指數開市報3,305點，漲20點，漲幅為0.61％。 各類股個別發展，煤炭股漲逾1％；鋼鐵、電力、有色金屬、石油股靠穩；房地產、金融、水泥、化工股偏軟。 恒指半日漲112點 信義光能漲4.5％ 恒指漲103點止連跌 騰訊收跌0.7％ #開市 #漲幅 #高開 #漲逾 #上證指數 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 今年來股票成交量周轉率 飆高至104.61％ 18:112021/06/11 財經 恒指高開126點 騰訊美團高開逾1％ 10:592021/06/11 財經 股匯雙漲 新台幣再衝逾24年新高 16:522021/06/11 財經 《日股》科技漲金融跌 日股小黑 16:152021/06/11 財經 《港股》石油、鋼鐵股走高 恆指漲逾百點 16:492021/06/11 財經 《日股》科技股翻黑 日經早盤小跌 12:342021/06/11 財經 通膨預期和緩 A股第三季聚焦成長股 14:312021/06/11 財經 《美股掃瞄》美股消息面：美5月CPI年增5％ 創近13年新高 11:092021/06/11 財經 《熱門族群》5月營收報喜 造紙股回神反攻 11:262021/06/11 財經 《國際金融》ECB上調復甦展望 歐股再創高 09:442021/06/11 財經 《國際金融》寬鬆政策持續 歐股連六漲 16:152021/06/11 財經 財經熱門新聞 陸拒F-35戰機原料出口？拜登終於反擊了 - 財經 航運噩夢再起 鹽田港卡船 貿易影響超越長賜輪事件 - 財經 高端漲停 散戶不要碰？慘賠苦主4字勸告散戶 - 財經 缺櫃慘況嚇死人 謝金河：手上有這種航運股別亂賣 - 財經 中衛新設香港廠日產醫療口罩約30萬片 就近供應香港市場 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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