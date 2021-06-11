離東京奧運剩不到50天時間了，國際和日本奧委會仍堅持要完整舉辦奧運，國際奧委會主席巴赫(Thomas Bach)對外宣稱了很多次，不管現在世界與日本新冠肺炎局勢如何，他們都決定照常舉辦奧運，而目前整個東京奧運也只有閉幕晚宴確定取消而已，所有賽事都將正常舉辦，另外他們也保證所有參賽選手都將施打兩次輝瑞疫苗，但必須簽下新冠肺炎自責切結書。

Olympic Games executive director Christophe Dubi conveys further details and figures concerning vaccination of athletes, while elaborating on the IOC’s efforts in terms of ensuring health and safety @Tokyo2020 @Olympics #vaccinations https://t.co/8h71GMDrzq pic.twitter.com/uutIkhdGJs — Around the Rings (@AroundTheRings) June 10, 2021

東京奧運舉辦也讓部份選手和日本人民感到不滿，其中網球好手大坂直美和錦織圭都曾對奧運發表意見，認為當前局勢非常不適合舉辦奧運，民眾這邊則是透過律師簽下了一份超過2萬人的請願書，希望日本政府能正視疫情停辦或延期本次奧運，不過礙於收入上的問題，日本仍無法臨時做出停辦決定，因為據傳這次若停辦他們將虧損高達1兆8000億日圓(約91.8億美元)，光保險就要賠掉30億美元。

而談到賽事舉辦部份，目前東京奧運是決定不開放海外觀眾進場看比賽，但是否開放本國民眾入場仍遲遲未有定論，國際奧委會奧運會部執行主任杜比(Christophe Dubi)今天表示，會等到6月下旬才做出最終決議，這也讓外界感到不解，因為奧運主辦方預計要等到6月20日國內「緊急事態宣言」解除後，再與東奧組委會討論是否開放觀眾入場。

在堅持舉辦奧運方面日本當地已有民眾上街抗議，如今主辦方還在決定是否開放觀眾進場，更引起廣大民眾不滿，有日本網友痛批：「此政府滿口『安心安全』，卻對國內是否開放觀眾都沒判斷能力，而是乖乖遵循國際奧委會想法，日本真是可悲國家！」民眾對日本沒評斷是否開放觀眾入場能力感到憤怒，直言非常沒準則，相信他們也不是刻意要找碴，因為還在緊急事態的國家確實不該讓更多人群聚才對，或許政府該好好思考，並跟國際奧委會繼續溝通。

(中時新聞網)