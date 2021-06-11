想要入手高階手機，又不想要花太多錢？通路統計的手機降價榜單，將是你可以用力參考的指標！北台灣通訊連鎖直營門市傑昇通信，統計彙整2021年5月1日至31日期間，門市手機銷售價格，公佈5月份手機降價TOP 10！

2021傑昇通信門市5月手機降價榜。（傑昇通信提供／黃慧雯台北傳真）

傑昇通信2021年」5月份十大降價手機最新排名出爐，從原廠建議售價觀察，本月降價榜除realme X7 Pro外，其餘皆屬高階旗艦機，包含Samsung、SONY及ASUS，且Samsung Galaxy S21 Plus、S21 Ultra規格全上，包辦降價榜前四名，並以S21 Ultra（12G+256G）降價2,000元最多；而本月總降價金額最高的則是Samsung Galaxy Note20 Ultra（12G+256G），累積已達15,910元。

傑昇通信表示，5月母親節檔期一過，就碰上本土疫情爆發，各大通路皆面臨消費市場瞬變的考驗，本月剛上新機的SONY及ASUS首當其衝，然而降價榜上的單機並非受疫情影響降價，而是進入產品生命週期逐漸跌價為主要原因，再加上電信業者專案促銷，像是Samsung Galaxy Note20系列、SONY Xperia 1II，才會出現近40%的明顯降幅。

全民拼防疫，政府宣布三級警戒延長到6月底，傑昇通信分析，因應居家上班、在家上課需求，使得平板與降噪耳機買氣激增，加上防疫時期滑手機的時間較以往倍增，突然大量使用手機，舉凡玩遊戲、購物、追劇、甚至觀看指揮中心直播、掃QR Code等，使用頻度增加，手機的耗損也更明顯，原先使用中低階、無急迫性換機的消費者，也因正常耗損的硬需求，而改換中高階手機，因此看似受影響的手機市場，並未大幅縮減。

5月手機降價榜平均降幅千元，價格波動不大，但以總降價金額來看，新旗艦機Samsung Galaxy S21 Plus、S21 Ultra開賣近半年，有18%~25%的降幅，不僅規律也相當穩定；而舊旗艦機Note 20系列則因電信業者專案優惠，所以有超過一萬的跌幅，不過Note系列硬體保值率極高，Note 20、20 Ultra上市未滿一年，累計降價金額破萬元已屆甜蜜點，相當適合要換中高階手機的消費者，趁勢撿便宜。

深受電信業者專案合作影響的還有SONY Xperia 1II，原定價35,990元，降價幅度39%最高，降價後價格21,990元，跟5II只差500元，明顯進入降價尾聲回不去。此外，電競機皇ASUS ROG Phone 5本月降幅10%表現正常，居家防疫期間手遊玩家購機現省3千；去年底發表的realme X7 Pro則已降到萬元有找，只剩9,990元。

(科技)