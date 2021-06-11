立法院聯席委員會今日審查紓困4.0預算，立委質詢，六月中對國產疫苗進行EUA（緊急授權）審查時進行全程直播。衛福部長陳時中回應，沒有這樣的打算，因為大部分國家也沒這樣做，審查委員要在不受壓力下，做學術探討，會比較公正的結果。

陳時中指出，未來國產疫苗要通過EUA使用，在國外進行三期實驗，還有臨床應用要做，才會有國際市場，還有很長的路要走。

至於國產疫苗每劑750元到810元等議題，陳時中表示，本次新編200多億預算，可以因應，已經有預採購，不便透露價格。

陳時中也說，前兩天公布全面施打，一周打一百萬劑，可以打到130萬至170萬劑，最大困難是疫苗如期到貨，只要疫苗能大量進來，短時間內有秩序打完。

立委指出，下半年國外有很多會展，廠商要出國拚訂單，國產疫苗恐無法獲得認可。陳時中表示，經濟部有產業需求，列出先後順序，目前120幾萬劑部分這些人納不進來，未來更多疫苗進來會考慮。沒有打疫苗不會進不去歐盟，是有比較嚴格檢疫規定。