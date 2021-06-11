【旅奇傳媒/編輯部報導】新竹與苗栗有許多歷史悠久的廟宇建築，其中位於新竹縣峨眉鄉的靈霞洞，就是利用淺窄岩窟所築，成為極有特色的山中巴洛克風格建築！

參山國家風景區管理處表示，獅頭山位於新竹、苗栗交界處，是雪山山脈的餘脈，風景秀麗，其中「獅頭山原廟群」是人文遊憩據點的主軸，從前山獅頭至後山獅尾總有多達十一座寺廟，以望月亭為苗栗縣與新竹縣兩縣的交界，形成一個環山步道，步道隨山勢高低起伏，沿途林木蒼鬱，幽靜閒適，是禮佛觀景與登山的好去處，全長單趟約五公里。

靈霞洞，建於日本大正6年間〈西元1917年〉，為一天然淺石洞構築之石廟，立面最特殊的為巴洛克式牌樓式門面，正殿採用中西合壁，是客家特色建築，尖聳的女兒牆有花草、鮑魚紋飾，成為很有特色的寺院建築。其祀奉釋迦牟尼佛、伽藍菩薩、韋馱菩薩、阿難尊者、觀音菩薩；日本昭和7年〈西元1932年〉，修築正面牌樓，左右各題「山虛」與「水深」二字，為德心和尚所題。

每逢春天，廟前一片雲海，洞前小溪流泉漩洩，因雲霧掩蓋，觀似水深莫測，故題「山虛」與「水深」。尤其陽光照射，雲海飄動時，霞光萬道照射岩壁，五彩繽紛的隨雲海飄動挪移，氣象景觀變化萬千，所以取名為靈霞洞，是獅山古道受到許多山友、攝影師喜愛的踏青景點，若天氣好時還可遠眺台灣海峽落日之美。

地址：315新竹縣峨眉鄉七星村14鄰56號

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(中時新聞網)