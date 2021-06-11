新北市金山警分局與台大醫院金山分院合作舉辦「醫院暴力防治演練」，共同強化醫療人員遭受暴力行為時的自保、蒐證能力。（金山警分局提供）

金山警友辦事處也向轄區石門農會購買南、北部粽各30串，分送給金山分局各單位同仁食用。（金山警分局提供）

萬里分駐所警員莊育承獲選為新北警友會績優員警。（金山警分局提供）

確診翁砍3護理師 新北警、醫院聯手暴力防治演練

62歲洪姓男子確診新冠肺炎住進雙和醫院治療，上月31日竟擅自走出醫院負壓隔離病房，竟因不滿護理師出言制止就持水果刀猛砍，造成3名護理師多處失血重傷。新北市金山警分局與台大醫院金山分院合作舉辦「醫院暴力防治演練」，共同強化醫療人員遭受暴力行為時的自保、蒐證能力。

警方指出，預設情境為新冠肺炎確診者拒絕配合防疫規定，持刀揮舞叫囂，護理師報案後警方立刻到場強制病患帶回隔離病房安置，藉此建立醫療暴力通報網絡，以保障醫護人員安全及患者就醫權益。

警方呼籲，所有前往醫療院所就診的民眾，面對不可見的病毒只有配合治療才能痊癒，失智與憤怒對病情毫無幫助，徒增醫護人員的困擾，針對醫療暴力行為絕對採取零容忍的立場，依法約制，從嚴究辦，並與醫護人員一起站在防疫的第一線。

此外，考慮到今年因防疫因素，許多警察同仁無法返鄉過節，金山警友辦事處也向轄區石門農會購買南、北部粽各30串，分送給金山分局各單位同仁食用，讓南、北粽的支持者都能擇其所好，在病毒的威脅下體會同島一命、相互扶持的真諦。

金山警分局交通分隊警員鍾承珉、萬里分駐所警員莊育承，同時獲選為新北警友會績優員警，雖然因為疫情因素無法透過警察節大會公開表揚，但也透過頒發獎牌與禮券的方式，低調表揚了兩位基層同仁過去一年的優異表現。

金山警分局長趙家輝表示，警察節與端午節對於警察同仁都是相當重要的節日，尤其是前者更是一年一度的重大盛事，惟疫情期間雖無法公開表揚，但對於優秀的基層同仁仍然應該給予鼓勵與支持。近日疫情嚴峻，呼籲民眾端午連假應配合防疫措施，非必要勿群聚或外出，也在此感謝這段時間各單位同仁在防疫工作上的辛勞與付出。

(中時 )