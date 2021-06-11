衛福部長陳時中昨日（10）備詢時坦承，AZ疫苗原廠曾找過台灣代工生產疫苗，但因「有人不太喜歡這樣子」，且AZ希望台灣至少代工3億劑，我方則希望代工1億劑，最終破局。民眾黨立委高虹安今在立院質詢這個「有人」是誰，結果陳時中先是迴避、僅說大家可以想得到的，而高虹安不放棄、一直要陳時中「就說啊」，最後陳時中未「公布答案」，且情緒有些激動表示，「委員也不用故意這樣，這些都是外力影響」，並強調昨天其發言重點是「無法供應3億劑的量」。

高虹安日前質詢陳時中和行政院長蘇貞昌，一番有備而來的內容問得蘇陳兩人一度噎住。今她（11日）在立院再度質詢陳時中，表示其昨稱去年談代工AZ疫苗破局，「有人不太喜歡」，這人是指誰？陳時中表示，「當然你想知道，我也不用再說」，高虹安不滿意再追問，「請你明確回答我」，陳時中有些情緒回應，「當然委員也不用故意這樣，這些都是外力影響」。

這時，高虹安詢問，那怎會說因外力放棄代工？陳時中稱，「我沒有說因為這樣而放棄，最主要是量沒辦法跟上」。聽到陳時中的回答，高虹安直接嗆，「你答詢是說有人不大喜歡」、「你答詢要小心」。

最後，高虹安質詢，有媒體爆料國產契約採購草案，她要問陳時中，這是不是保密出了問題，陳時中回應，有洩密當然要查，這都有保密的規定在。「這一類採購疫苗合約都這樣子，若你沒簽這樣合約，一劑都買不到啦」，陳語氣激動表示，「前段時間大家都說買在貴都要買，在怎麼樣也要賠死，大家不要昨天講的話，今天就忘記，然後今天講的話，明天又忘記」。

此時高虹安反擊，她沒有忘記，要是國產疫苗真的好，貴一點無所謂。結果陳時中馬上回，如果打下去就好，再貴也要買。高虹安則回應，她覺得陳時中這樣回應是氣話。