民進黨立委許智傑的前國會辦公室主任陳永勝，以「選民服務」為由要求勞動部職安署免除裁罰，一審將依圖利罪將他判刑5年4月，二審判刑4年6月，同案被告勞動部職安中心檢查員張碩芳緩刑4年，上訴後，最高法院駁回定讞。

陳永勝在2015年擔任許智傑的國會辦公室主任，張碩芳擔任職安中心約聘檢查員，負責製造業的勞動條件檢查業務，張男到桃園市2家電子公司執行勞動條件檢查，發現該公司有違規情況，返回辦公室後，在線上勞動條件檢查資訊系統內建檔。

2家公司負責人輾轉透過人向陳永勝請求協助減少裁罰，陳永勝在2015年9月間透過勞動部國會聯絡人，傳達他關切勞檢結果，張碩芳於是刪除線上勞動條件檢查資訊系統的資料，偽造不實的談話紀錄，讓2公司少罰18萬元。

二審台灣高等法院審酌陳永勝利用擔任立委辦公室主任的優勢地位，迫使行政機關從其所欲而圖利他人，戕害立法及行政機關形象，所生損害匪淺，犯罪後猶以選民服務之名矯飾己過，未見悔意，判刑4年6月，上訴後，最高法院駁回定讞。