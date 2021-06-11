指揮中心公布第一到第七類施打對象，預計6月15日開放公費接種。（指揮中心提供）

針對台北好心肝診所、國軍新竹醫院違規替不符合資格的民眾施打疫苗，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥在全國防疫會議會後記者會表示，要求各縣市衛生局提出相關行政調查報告，指揮中心會進一步檢視，同時檢調也會進行深入調查，提出司法調查。

陳宗彥強調，各地醫療院所務必依循指揮中心訂定的類別順序施打，讓整體防疫措施達到最佳化。

124萬劑AZ疫苗將於15日開放公費接種，7大族群為目標對象，陳宗彥說，第一類至第六類就有267萬人，若124萬劑全部施打完畢，也無法滿足整個社會，請縣市政府在規劃上要審慎處理，依照訂定的類別順序施打，民眾依居住處所就近施打，避免人員移動。

陳宗彥指出，對國家關鍵設施的必要工作人員等地七類還在討論，等確認後就可跟著施打。他表示，地方政府有提出希望某些職業類別納入優先對象，也有不少工會與職業團體向指揮中心反映，指揮中心都會一併考量，依照疫情、疫苗數量及整體效果來考量。

被問到北市內湖壹電視再傳出2名員工PCR陽性，陳宗彥表示，今天或明天就會完成該公司全面篩檢，該匡列的部分就匡列，該居家隔離就居家隔離。

另外，陳宗彥說，先前導入民間救護車協助，經溝通後有18家救護車業者投入，每家至少提供6部共有108部救護車，可以減輕與消化掉部分119救護與救災量能，今天正式啟動。

昨天有第一批10座復壓隔離艙抵台，陳宗彥說，目前規劃以專責醫院為主，視救護醫療需要妥適安排給各家醫院使用；今天也請地方政府協助鼓勵觀光飯店業者，發動暖心方案，給予部分優惠，提供醫護與相關醫事人員入住，讓他們得到妥適休息。

(中時 )