陳日昇去年以魔術師身分，受邀登上日本最大客船「鑽石公主號」演出，未料遇到新冠病毒疫情爆發，便展開漫長的海上隔離，所幸最後沒有染疫，不過近來本土疫情升溫，他昨（10日）透露自己去施打「13價肺炎鏈球菌疫苗」，但也強調此疫苗功效只能降低染病後嚴重併發症的機率。

陳日昇昨天（10日）去診所施打疫苗，但他表示並非COVID-19疫苗，而是13價肺炎鏈球菌疫苗，此疫苗功效無法預防新冠肺炎，主要是降低感染肺炎鏈球菌風險，並降低三成染病後的重症率和死亡率，至於費用一劑是3000元，掛號費及診察費另外算，通常在住家附近一般診所就能施打，不過他表示找了好幾間診所才接種到，主要是各診所都缺貨，要等到7月才有疫苗。

此外，他也透露施打後身體狀況，既沒有發燒也沒有不適情形，頂多只有手酸症狀，而且打完五分鐘就可以正常活動，此外打完隔兩周以上，就可以再施打COVID-19疫苗，更強調很多醫生都大力推薦這支疫苗，也呼籲可以帶家中長輩去打，來增加自身保護力，畢竟這個時間點，能多一道保護就能更安心。

對此，網友也紛紛留言：「我跟家人今天早上才去打，那間診所也剩3支」、「去年三月我就打了，當時醫生說如果常常出國或者是往外跑的話，就要先打這個比較好」、「今天才看到有其他醫生介紹，想叫爸媽去打，看來真的可以考慮喔」。

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