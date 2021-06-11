高端疫苗昨（10日）晚公布二期試驗解盲成功，今（11日）股票重新恢復交易，開盤即跳空漲停鎖在275.5元，拉出第3根漲停，委買量超過1.2萬張，買氣相當熱絡，儘管如此，還是有網友Po出對帳單，以慘賠近15萬的經驗奉勸散戶投資生技股需要相當謹慎，並認為，「高端這支就是投機，敢賭再來」。

高端周二解開跌停後，已連續3個交易日開盤漲停。此前，受到國產疫苗爭議影響，高端連吞6根跌停，股價也從389重摔至207.5元，跌幅逾46%接近腰斬，劇烈漲跌讓不少投資者摸不著頭緒。

有網友在PTT論壇上分享自己的投資經驗，並Po出對帳單佐證，他當初在376元買進1張高端，但賣出時只剩下226元，慘賠將近15萬，此外，他手上還有1張375元買進的高端尚未賣出，但損失已將近17萬。

他不諱言當初選擇購買高端股票就是想賭一把，並指出玩投機股消息就是一切，「這支毫無基本面，就是投機，我也沒有不好意思承認，賭輸就認輸，錢在你口袋，想進來玩就進來玩，我沒有要阻止你進場的意思，只是心態要調適好，難保過幾天會不會又無量跌停。」

原Po認為，散戶購買高端前，需要問自己有沒有足夠的風險承受力，「無量跌停連認輸逃命的機會都沒有，就只能直挺挺的吊在那邊每天被刮肉，每天抱著一點點的希望，拚手速看能不能停損。」

經過此次失敗的投資經驗，他透露自己不敢再碰高端，並提醒網友們，願賭就要服輸，敢賭再來，「希望這隻帶給我的教訓不要重演在你各位身上。」

文章一出引起網友們熱烈回覆，「心態正確給推」、「有對帳單就推」、「推，強者有行動力，願賭且服輸」、「文章蠻幽默的，但笑著笑著就哭了」、「真漢子，加油」、「推勸世文，散戶別進」、「散戶玩不起啦，大戶賺飽飽」。

此外，有網友認為既然高端都已經解盲，應該還有機會賺回來，「這樣算砍在阿呆股嗎？」、「還會再漲個幾天吧」、「都跌到咖麻了幹嘛不等解盲？韭菜940」、「要賭就要賭徹底，不要賭一半」、「真的賣在低點了」、「有點可惜，感覺賣太早」。

高端宣布解盲成功後，將向食藥署申請緊急授權（EUA），同時進行三期試驗準備工作，目前原物料都已備好，預計能在年底前配合政府、生產1千萬劑疫苗供民眾施打。

(中時新聞網)